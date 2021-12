Jose zoekt zwerfafval in Wijhe, maar vindt iets gruwelijks in een dichtgeknoopte zak

Deze feestgan­ger organi­seert illegale raves: ‘Als ongevacci­neer­de kom je anders nergens binnen’

Dennis Magnée (40) organiseert coronafeesten. ‘Zijn’ illegale rave in Montfoort werd zaterdagavond, nog voor de muziek en discolampen aangingen, voorkomen door de politie. Wat bezielt én beweegt Dennis om feesten te geven in coronatijd? ,,We zijn niemand tot last.”

15 december