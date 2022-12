Journalist Jelle Brandt Corstius voor rechter wegens smaad

Brandt Corstius deed zijn beschuldigingen in 2017 in het dagblad Trouw , zonder de naam van zijn vermeende verkrachter te noemen. Wel bevestigde hij later dat het een man betrof die tegelijk met hem had gewerkt bij het programma Barend & Van Dorp . Naar aanleiding van deze uitlatingen werd Van Dam onderwerp van speculaties. Van Dam heeft de aantijgingen altijd ontkend en deed verschillende keren aangifte van smaad .

De zaak werd in januari 2019 nog door het OM geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs was. Het gerechtshof in Amsterdam besloot een halfjaar later echter dat de zaak alsnog voor moest komen. Van Dam deed toen ook nogmaals aangifte omdat Brandt Corstius opnieuw impliceerde dat hij verkracht was. Zijn advocaat Peter Plasman verklaarde destijds dat alleen zijn cliënt daarmee in verband kon worden gebracht.