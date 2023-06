Joyce moest kiezen: óf een sprong uit het raam, of vermoord worden door haar vriend

Joyce en haar partner Shaleish hebben een behoorlijke ruzie, die ochtend in hun woning in Rotterdam. Shaleish woont bij Joyce en haar volwassen zoon in huis, maar ze wil hem eruit zetten. Daarop wordt hij woedend, en steekt hij haar met een stanleymes. Dat mes breekt af, waarop hij een groter mes gaat halen. Hét moment voor Joyce om te vluchten via het raam, maar dat loopt totaal verkeerd af. Ze komt met haar hoofd op de stoep terecht en overlijdt.

Voor de rechtbank is het de grote vraag: is de oorzaak van haar dood volledig aan Shaleish te wijten?

Rechtbankverslaggever Niels Dekker was bij de zaak aanwezig: ,,De rechtbank vroeg het ook aan hem: ‘Hebt u Joyce vermoord?’ En toen zei hij: ‘Ik heb het geprobeerd, meneer.’ Ook deed de zoon van Joyce in de rechtbank een verklaring: ,,Elke avond als ik mijn ogen sluit, zie ik mijn moeder voor me. Levenloos op de stoep, terwijl het bloed uit haar hoofd stroomt. De beelden van de bebloede stoep, het beddengoed en de gordijnen zal ik nooit vergeten. Geen straf is voor ons te hoog.’’

