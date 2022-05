Jubilieumfeest Durlinger afgelast, familie in diepe rouw na overlijden 19-jarige Xavier

Zaterdag zou bij de 43 winkels van het familiebedrijf stil worden gestaan bij het jubileumfeest, maar daar ziet de familie nu vanaf. Het is volgens de woordvoerster nog maar de vraag of het feest later dit jaar zal worden ingehaald.

Xavier

De 19-jarige Xavier, zoon van de eigenaar, is donderdagmiddag rond 11.30 uur dood gevonden in een bosperceel bij de Kollenberg in Sittard. De tiener is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie. Sinds woensdagavond 11 mei was de tiener vermist. Die avond is hij rond 22.30 uur voor het laatst gezien in het centrum van Sittard.