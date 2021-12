Juffen en meesters in Apeldoorn bedreigd met tribunaal; burgemeester schrikt zich rot

update/video Man (27) met masker toch in cel na aanbellen bij Hugo de Jonge

De politie heeft donderdagavond een 27-jarige Amsterdammer aangehouden voor het meerdere keren aanbellen bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge in Rotterdam. De man had een masker bij zich. Hij werd nog in de nacht vrijgelaten, maar vrijdag weer gearresteerd op verdenking van bedreiging.

21:11