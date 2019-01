Julio Poch: zaak-Zorreguieta van invloed op mijn uitlevering

Exportver­gun­nin­gen omzeild bij steun Syrische oppositie

10:06 Nederland schond haar eigen exportregels om in het geheim Syrische rebellen te kunnen steunen met AK 47-munitievesten en pick-uptrucks, meldt EenVandaag. Toen er aan de grens problemen ontstonden, werd de douane om de tuin geleid en daarmee het exportverbod omzeild. Door het niet aanvragen van een exportvergunning en de daarbij behorende openheid, tastte de Tweede Kamer in het duister over de aard en omvang van de leveranties.