Jullie herinneringen aan koude winters: ‘Ik werd wakker met een laag sneeuw in mijn wieg’

In januari 1945 woonden we in Schiebroek. Het was koud, er lag veel sneeuw. Op 11 januari werd mijn zusje geboren. Omdat mijn moeder niet genoeg borstvoeding had, moesten mijn broertje van 8 jaar en ik, 9 jaar met de slee naar een boer aan de Bomendijk om melk te halen. Aan het eind van de Adrianalaan, net over de spoorlijn, zaten een paar Duitsers in een gecamoufleerd hokje op wacht. Ze lieten ons door. Maar op de terugweg moesten we van één van hen de melk inleveren. Ik ben inmiddels 85 en ik weet niet alle details meer precies maar dit verhaal zit nog altijd in mijn hoofd.

- Mart Mulders- Muller