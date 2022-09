Jumbobaas Van Eerd vrij in witwaszaak: ‘een heftige periode’

UpdateJumbo-topman Frits van Eerd is vandaag na verhoor vrijgelaten, zo heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Hij werd eerder deze week opgepakt in een groot witwasonderzoek. De 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze, Theo E., zit nog wel vast.

Van Eerd werd afgelopen week samen met acht anderen opgepakt in een grootschalig onderzoek naar witwassen en btw-fraude dat zich zou afspelen in de Nederlandse motor- en crosswereld. Dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de Fiod en het OM. Ook in de woning van Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther viel de Fiod binnen.

Hoofdverdachte in de zaak is Theo E. uit Aa en Hunze. E. zit nog vast, zijn voorarrest werd vrijdag met veertien dagen verlengd. Bij E. vond dinsdag niet alleen thuis een inval plaats, maar ook bij het autobedrijf in Assen waarvan hij eigenaar is. Getuigen melden dat er een flink aantal Fiod-medewerkers aanwezig was. Ook zijn er auto’s meegenomen.

Nog wel verdachten

Naast Van Eerd werd vandaag ook een 57-jarige vrouw uit Gasteren heengezonden na verhoor. Het OM meldt dat beiden ondanks hun vrijlating nog wel verdachten blijven in het onderzoek.

De familie Van Eerd en supermarktketen Jumbo laten in een reactie op de vrijlating van Frits van Eerd weten ‘blij’ te zijn. ‘We zijn blij te kunnen melden dat Frits inmiddels weer bij zijn familie is. Hij blijft onderdeel uitmaken van het lopende onderzoek. Het is een heftige periode voor iedereen. De komende dagen zullen we met elkaar de ontstane situatie zorgvuldig bespreken. Wij verwachten binnenkort met meer informatie te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.’

Uit de mededeling blijkt niet of en zo ja, wanneer Van Eerd zijn werkzaamheden als topman van het Jumbo-concern weer oppakt. Het supermartkconcern was de afgelopen zwijgzaam over de arrestatie van Van Eerd, vermoedelijk omdat het bedrijf zelf ook niet veel informatie had.

Vijf verdachten die ook werden opgepakt in de zaak werden eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Het gaat om een een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw, een 33-jarige man en een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog wel verdachten in de zaak.