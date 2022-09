Justitie Den Haag schrapt 53 zaken: Wietkwekers en drugsdealers ontlopen straf

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt zich in die zaken, die meer dan vier jaar oud zijn, ‘niet-ontvankelijk’ aan de rechtbank. ,,Dat doet ons pijn”, reageert een woordvoerder van het OM in Den Haag, ‘maar helaas moeten we ruimte maken voor zaken die we nog belangrijker vinden’.

Dat betekent dat zogenaamde ‘slachtofferloze zaken’ niet worden doorgezet door een capaciteitsprobleem bij justitie. In dat soort zaken zijn er dus ook geen benadeelden die via het strafrecht om een vergoeding kunnen vragen of gebruik willen maken van het spreekrecht. Voorbeelden van dat soort zaken zijn eigenaren van een hennepkwekerij of personen die betrapt zijn op het dealen van drugs. En zaken waarin het OM crimineel verkregen geld wil afnemen, zogenaamde ontnemingszaken.

Zonder strafeis afgehamerd

Daardoor worden maandag tijdens een speciale zitting 53 rechtszaken, die die dag voor inhoudelijke behandeling staan gepland, zonder strafeis afgehamerd. Zo worden bijvoorbeeld een Colombiaan, Brit en een Hagenaar die in 2017 ruim 5000 gram en/of 8300 milliliter cocaïne in hun bezit hadden niet vervolgd. Die harddrugs zouden ze ook nog eens hebben verhandeld of zelf bereid.

Een man uit de hofstad die in 2015 in Waddinxveen vermoedelijk een hennepkwekerij beheerde, heeft ook het geluk aan zijn zijde. De zogenaamde pluk-ze-boete van ruim 28.000 euro gaat de prullenbak in. Voor het bezit van ruim 1500 hennepplanten in Ter Aar in 2018 wordt een ’s-Gravenzander ook niet verder vervolgd.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: