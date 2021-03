Justitie eist twee jaar cel: ‘Verdachten fipronilzaak probeerden vaten luizenmiddel weg te moffelen’

video Hof geeft kippenboe­ren ongelijk in zaak over fipronil­schan­daal

2 maart Kippenboeren hebben vandaag bakzeil gehaald in een rechtszaak waarin ze de Staat aansprakelijk wilden stellen voor de schade die zij hebben geleden in verband met de fipronilaffaire in 2017. De overheid heeft niet onrechtmatig gehandeld, concludeert het gerechtshof in Den Haag.