Justitie heeft nieuw bewijs in zaak-Thijs H.: DNA linkt hem aan de moorden

Foto's van 1,3 miljoen Nederlan­ders in politieda­ta­ba­se: pas na 20 jaar worden ze gewist

19 juli De politie beschikt over de foto's van 1,3 miljoen Nederlanders die verdacht worden of werden van zware misdrijven. De beelden zitten in een database. Via automatische gezichtsherkenning worden nieuwe foto's daarmee vergeleken. Dat moet helpen bij het sneller opsporen van verdachten.