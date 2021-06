Justitie kan morgen borst nat maken met rechtszaak tegen complotdenker: ‘Ik eis vrijgeleide naar Florida’

Het leven van een hardcore-complotdenker is niet zo ingewikkeld: zelfs al kom je met knoerthard bewijs dat álles wat zij zeggen volstrekte onzin is, dan nog weten zij dat moeiteloos weg te wuiven met iets als dit: ‘Jij zit ook in het complot, je bewijs is vervalst en jij bent ook een pedofiel die kinderen afranselt’. De mensen die achter de complotdenkers staan en zich laten verleiden tot bedreigingen en intimidatie, geloven het allemaal. Zaterdag stonden er weer een stuk of vijftig te demonstreren bij de gevangenis in Alphen, waar Wouter Raatgever zit: ‘Free Wouter!’