Justitie lanceert luchtje: xtc

De geur van xtc doet volgens justitie denken aan anijs. ,,Als je anijs ruikt, maar geen anijsmelk ziet, zou het ook een xtc-lab kunnen zijn’’, zegt de woordvoerder.

Het luchtje werd in het centrum van Den Bosch op de markt gebracht. Onder de bezoekers die een monster kregen, was premier Mark Rutte.

Den Bosch is bewust gekozen voor de lancering: in Noord-Brabant worden veel drugslabs opgerold. ,,De afgelopen jaren hebben we wel gezien dat synthetische drugs worden geproduceerd in andere buitengebieden in het oosten en het noorden, maar historisch gezien is het zuiden de plek waar de meeste synthetische drugs worden geproduceerd. We brengen deze geur onder de aandacht in het gebied waar het probleem voor iedereen duidelijk aanwezig is’’, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Het is de bedoeling dat politiebureaus en gemeentehuizen de flesjes krijgen.