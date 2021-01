Justitie: Lotte (14) kwam door ernstig misdrijf om het leven

De verdenkingen tegen De W. (43) en diens twee minderjarige zoons van 14 en 17 jaar zijn dermate ernstig dat zij in de cel moeten blijven. De zoons zelf heel concreet voor betrokkenheid bij een zwaar misdrijf. Ze worden verdacht van een misdrijf waar twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat, een zeer ernstig delict dus. Vader De W. moet gevangen blijven vanwege het belang van het onderzoek. Justitie wil hem de komende tijd nog verhoren en voorkomen dat hij op vrije voeten wellicht het onderzoek kan belemmeren.

Justitie doet verder geen mededelingen over waarvan de drie precies worden verdacht. Dus ook niet over de doodsoorzaak van Lotte. Haar lichaam is inmiddels wel vrijgegeven aan haar familie.

Gebeld over vondst

Het lichaam van de 14-jarige Lotte werd afgelopen zondag gevonden bij industrieterrein Het Wendelgoor, aan de rand van Almelo. Ze zou zondagmiddag rond 13.00 uur op de fiets zijn gestapt. De politie is later die dag gebeld dat daar een lichaam in het water lag. Door wie is gebeld is onbekend. De politie zegt daar niets over. Enkele uren later werden de 43-jarige vader en een van zijn minderjarige zoons aangehouden. Een dag later volgde de arrestatie van de broer.

Huis vrijgegeven

De kinderen wonen nog thuis bij hun ouders in Almelo, maar hun vader staat formeel ingeschreven in Wierden op het adres waar eigenlijk zijn jongere broer woont. De politie heeft beide woningen doorzocht. Het huis in Wierden is eerder deze week echter al weer vrijgegeven. De Almelose woning was donderdagochtend nog verzegeld in verband met het politieonderzoek.

Dat De W. op het adres van zijn broer staat ingeschreven zou te maken hebben met financiële problemen. Daarom stond ook zijn bus op naam van zijn broer. Hoewel die niet als verdachte geldt is zijn telefoon wel door de politie in beslag genomen voor onderzoek naar de dood van Lotte. Voor het laatst is zondag om 20.49 uur op die telefoon WhatsApp bekeken.

Volledige beperking

De drie verdachten zitten in de cel in volledige beperking. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld, behalve dan met hun advocaten. Die geven op dit moment geen commentaar op de zaak.

Of Lotte een bekende was van de jongens is onbekend. Ze waren niet met elkaar bevriend op Facebook. De jongens staan bekend als fanatieke crossers. Volgens familieleden waren ze bij het bewuste gebied niet aan het crossen, maar was de vader met zijn oudste zoon op zoek naar een goede plek om te vissen.

De plek waar Lotte zondag werd gevonden. Inzet: Lotte.

Een beeld van het politieonderzoek nabij de plek waar Lotte is gevonden.

De veertienjarige Lotte uit Almelo.