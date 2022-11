Justitie met team van experts op terrein van Tata Steel op zoek naar strafbare feiten

Docente jeugdin­rich­ting Lelystad betast en mishandeld, verdachte komt uit 'zedengroep’

Een docente die lesgeeft binnen de muren van de jeugdinrichting (JJI) in Lelystad is deze week het slachtoffer geworden van een zeden- en geweldsmisdrijf. Ze werd betast en mishandeld. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Een zegsman van de Dienst Justitiële Inrichtingen wil alleen bevestigen dat er een incident is geweest, waarbij één van de jongeren in de fout is gegaan. ,,Verschrikkelijk dat dit is gebeurd.”

25 november