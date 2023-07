Justitie opent strafrechtelijk onderzoek naar Heineken om overtreden blikjeswet

Het strafrechtelijk onderzoek volgt op een aangifte van milieu-organisatie Recycling Netwerk Benelux. Volgens die organisatie vertoonde Heineken ‘zeer calculerend gedrag’ en liet het bedrijf het eigen belang prevaleren boven dat van de maatschappij.

Het functioneel parket, een onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich toelegt op bijvoorbeeld complexe fraudezaken en milieucriminaliteit, heeft die aangifte bestudeerd en geoordeeld dat er voldoende aanknopingspunten zijn om tot verder onderzoek over te gaan. Mogelijk leidt dat onderzoek uiteindelijk tot een rechtszaak. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport is betrokken bij het strafrechtelijk onderzoek.

Sinds 1 april geldt in Nederland een statiegeldregeling op blikjes. Consumenten betalen bij aankoop 15 cent extra en krijgen die terug als ze de blikjes inleveren in de supermarkt. Doel van de wet is om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Voor de regeling belandden in Nederland jaarlijks 125 miljoen blikjes in de natuur.

Terwijl andere producenten hun productieproces op tijd aanpasten, ontdekte deze site dat Heineken na 1 april doorging met het vullen van blikjes zonder statiegeldlogo. Daarop kreeg het bedrijf van de Inspectie Leefinspectie en Transport een last onder dwangsom opgelegd. Volgens de inspectie veroorzaakte de brouwer met zijn handelen ‘onduidelijkheid voor de consument en daarmee potentieel chaos in de winkels, en zelfs potentieel meer zwerfafval’.

Heineken stelt dat de situatie berustte op een ‘misverstand’. Het bedrijf zou de nieuwe wet anders geïnterpreteerd hebben dan de inspectie, en per abuis hebben begrepen dat er een overgangsperiode van drie maanden gold. Onderzoek van deze site wees uit dat Heineken voor 1 april herhaaldelijk is verteld dat de wet geen overgangsperiode bevat. De inspectie was stomverbaasd toen ze op 27 maart, drie dagen voor het ingaan van de wet, hoorde dat Heineken doorging met het produceren van oude blikjes.

Nadat Heineken de last onder dwangsom kreeg, paste het bedrijf alsnog zijn productiewijze aan. Inmiddels zag Recycling Network Benelux in de gang van zaken aanleiding tot een aangifte tegen het bedrijf. Volgens de milieuclub overtrad de bierbrouwer bewust de Wet op de Economische Delicten, en draaide de samenleving op voor de schade die de brouwer daarmee veroorzaakte, onder meer in de vorm van opruimkosten, verontreiniging en dierenleed.

Heineken zegt in een reactie met vertrouwen uit te kijken naar de uitkomst van het onderzoek. ,,We zien het als een mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen over de verwarring die is ontstaan.”

Recycling Netwerk Benelux is blij dat de aangifte nu tot strafrechtelijk onderzoek leidt. ,,Dit lijkt erop te wijzen dat er voldoende aanleiding is te denken dat Heineken opzettelijk de statiegeldregelgeving overtrad. Ook grote bedrijven staan niet boven de wet en we hopen dat dit tot de bodem wordt uitgezocht.”

Heineken ligt ook onder vuur vanwege zijn activiteiten in Rusland. Nieuwsplatform Follow The Money onthulde in februari dat de bierbrouwer vorig jaar 61 nieuwe producten lanceerde op de Russische markt terwijl juist was beloofd om daar niet meer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. In eerste instantie zei Heineken dat publicaties onjuist waren, later moest de brouwer ‘erkennen dat we eerder duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren’. Concurrenten van Heineken hebben Rusland wel verlaten.

