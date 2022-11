Justitie: Wapen moord Peter R. de Vries lag mogelijk in schuurtje in Alphen aan den Rijn

UPDATEHet wapen waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten, kwam mogelijk uit een opslagruimte in Alphen aan den Rijn. Dat is een van de scenario's waarmee justitie rekening houdt.

Dat zei de officier van justitie dinsdag op een inleidende zitting in de rechtbank in Zwolle rond een grote wapenopslag die in maart in een schuurtje in een woonwijk in Alphen aan den Rijn werd ontdekt.

In die schuur van de woning aan de Meidoornstraat lagen 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschuttergeweren en vier antitankwapens (bazooka’s). Ook de auto waarin het wapen lag waarmee Peter R. de Vries in juli vorig jaar is gedood was in Alphen aan den Rijn gespot, aldus de officier.

Het OM doet nog altijd onderzoek en heeft recent nieuwe verdachten opgepakt, onder meer voor een geweldsincident in Groningen.

,,Met zo veel wapens kun je veel schade aanrichten en daarom nemen wij deze zaak hoog op”, zei een politiewoordvoerder destijds over de opmerkelijke vondst. De actie op 25 maart in de Bomenbuurt kreeg via Twitter lof van minister Dilan Yeşilgöz. ,,Topwerk. Belangrijk in de strijd tegen criminele netwerken.”

Rechercheteam

Een rechercheteam van de landelijke politie belandde in Alphen aan den Rijn vanwege een al langer lopend onderzoek. Rond het huis werd de boel afgezet met linten en hekken met doeken waar je niet doorheen kon kijken. De inval zorgde voor veel kijkers op straat.

De politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) deden na de inval die bewuste donderdag uren onderzoek bij het huis, vanwege de aanwezigheid van de antitankgranaten. Er werd toen niemand aangehouden.

‘Tattookiller’

Waarom er wapens lagen opgeslagen was niet bekend, evenmin werd toen een link gelegd met de moord op Peter R. de Vries. ,,We zoeken de bewoner, want het is aannemelijk dat die meer weet van die wapens. Maar of die persoon zelf iets van plan was, of de wapens bewaarde voor iemand anders, dat weten we nog niet”, vertelde de woordvoerder.

De moord op Peter R. de Vries, op 6 juli 2021 in Amsterdam, zorgde voor grote opschudding. De misdaadjournalist werd neergeschoten op de Lange Leidse Dwarsstraat, kort na het verlaten van de tv-studio van RTL Boulevard. De rechtszaak tegen de uiteindelijk aangehouden verdachten moet worden overgedaan.

De wapenopslag werd eerder dit jaar ontdekt in Alphen aan den Rijn. Bekijk hieronder de video. De tekst gaat verder onder de video.

Verdachten in de wapenzaak worden nu in verband gebracht met diverse pogingen tot liquidaties, waaronder die van Cor P. in de Dominicaanse Republiek op 4 januari. ‘Tattookiller’ P. werd na zijn beschieting overgebracht naar Nederland, waar hij momenteel vastzit in een ander onderzoek.

Spotter

Verdachte Francis S.B. wordt door het OM gezien als ‘spotter’. Hij zou in de Dominicaanse Republiek een foto van Cor P. aan zijn vermoedelijke opdrachtgever hebben gestuurd. ,,Er werd enthousiast gesproken dat er geschoten werd. En meneer deed zich voor als ‘sicario’, huurmoordenaar’’, zei de officier. Volgens zijn raadsman Ronald van der Horst is die foto uit een rapvideo die gewoon op YouTube te vinden is. ,,Dat is Cor P. helemaal niet.’’

Medeverdachte Jeremy W. woonde in het pand in Alphen aan den Rijn waar de wapens zijn gevonden. Zijn dna zat op een tas waarin elf pistolen en revolvers zaten. W. heeft tot nu toe, net als andere verdachten, niets willen verklaren. Op de telefoon die in de slaapkamer lag van medeverdachte Pascal L. zijn foto’s en gesprekken met W. gevonden die uiteindelijk leidden tot de wapenvondst, aldus het OM.

