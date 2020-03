Justitie wil ‘corona-hoesters’ verplicht laten testen, of ze willen of niet

Het Openbaar Ministerie wil dat verdachten die zijn opgepakt omdat ze iemand ander expres in het gezicht hoesten of spugen, verplicht worden getest op het coronavirus. Justitie is daarover in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De afgelopen weken doken door het hele land figuren op die zich misdroegen tegen - meestal - agenten, maar soms ook tegen supermarktmedewerkers, buschauffeurs of zomaar winkelpersoneel. Op meerdere plekken werden personen aangehouden die expres anderen in het gezicht hoestten en daarbij riepen dat ze corona hadden.

Justitie probeert hard tegen deze verdachten op te treden. In Den Haag, Breda, Den Bosch en Roermond werden tegen verdachten celstraffen van acht weken onvoorwaardelijk cel uitgedeeld. Ook werden in Breda en Utrecht nog ‘corona-hoesters’ tot vier weken cel of werkstraffen veroordeeld.

Geen symptomen

De vraag of deze verdachten allemaal écht corona hadden, is niet in alle gevallen te beantwoorden. ,,In sommige zaken zijn verdachten gevraagd zich vrijwillig te laten testen. Daar zijn nog geen positieve uitslagen uit gekomen. In andere zaken is besloten dat testen niet nodig was vanwege de afwezigheid van symptomen,” aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

Justitie wil echter in alle gevallen dat ‘corona-hoesters of -spugers standaard getest worden. Ook bij verdachten die niet vrijwillig mee willen werken. ,,We vinden het namelijk belangrijk dat dit gebeurt, vanwege de onzekerheid en angst voor besmetting bij de slachtoffers,” aldus de woordvoerster.

Tot nu toe zijn - voor zover bekend - zeven verdachten veroordeeld. In het hele land wachten nog een aantal hoesters en spugers of berechting. Maandag zijn er in elk geval weer rechtszaken in Rotterdam en Assen. Ook in onder meer Amsterdam en Leeuwarden wachten nog corona-spugers op hun snelrechtszaak.