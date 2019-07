Justitie wist al in 2017 dat Taghi familie van getuige wilde doden

De Nachtwacht wordt opgeknapt en we kunnen allemaal meekijken

11:58 In het Rijksmuseum in Amsterdam is vandaag de restauratie van de Nachtwacht begonnen. Het wereldberoemde meesterwerk uit 1642 van Rembrandt van Rijn staat de komende tijd achter een glazen wand, waardoor het publiek de omvangrijke klus op zeven meter afstand kan volgen. Ook online is 'Operatie Nachtwacht' te volgen.