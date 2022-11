K. reed door rood en schepte voetganger, maar krijgt complimenten van rechters: ‘Eerlijk en oprecht’

Met video ‘Doofpot­cul­tuur’ bij kliniek waar therapeut is doodgesto­ken: ‘Laat haar dood niet voor niets zijn’

Medewerkers en patiënten van psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug zijn in shock door het dodelijke drama van zaterdag. Het incident staat niet op zichzelf. Vakbond FNV pleit voor grondig onderzoek. Oud-collega’s van de omgekomen sociotherapeut trekken aan de bel over de veiligheid in de voormalige tbs-kliniek. ,,Laat haar dood niet voor niets zijn.’’

7 november