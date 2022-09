Kaak ‘doormidden’ geslagen na onschuldig dansje in fontein in Den Bosch: ‘Ik kon 8 weken amper eten’

De Drakenfontein bij het treinstation is een bekend begrip in Den Bosch. Na een avondje stappen is de sfeer gemoedelijk en daarop besluit een 19-jarige jongen even te gaan dansen in het fontein. ,,Daar hadden ik en mijn vrienden de grootste lol mee”, zo vertelde het slachtoffer gisterenavond in Opsporing Verzocht.