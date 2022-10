Kabinet acht het niet haalbaar om binnen jaar stikstofbelasting weg te halen

Dat melden meerdere kabinetsbronnen aan deze site. Achterliggende gedachte van het binnen een jaar uitkopen van honderden grote stikstofuitstoters bij natuurgebieden was dat andere, eerder gedupeerde boeren daardoor juist meer ruimte zouden krijgen. Maar gedwongen uitkoop ten behoeve van de natuur is juridisch ingewikkeld of zelfs onmogelijk, als het achterliggende doel is om daarmee andere boeren juist wél ruimte te geven.

Geen gedwongen uitkoop

2030 in de wet, maar met ‘ijkmomenten’

Het jaar 2030 komt in de wet. Maar de suggestie van Remkes om in 2025 en 2028 twee ‘ijkmomenten’ in te bouwen neemt het kabinet ook over. Op die twee momenten zal worden bekeken of 2030 nog haalbaar is. Hiermee kunnen alle partijen in het kabinet uit de voeten richting hun achterban. D66 zal zeggen: 2030 komt gewoon in de wet. CDA zal zeggen dat 2030 inderdaad ‘niet heilig’ is zoals leider Wopke Hoekstra eerder al beweerde. Zijn uitspraak zette de verhoudingen in het kabinet op scherp. Maar met deze beweringsformule lijken de gemoederen wat dat betreft weer gesust. En hiermee houdt het kabinet zich ook aan het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar hebben gesloten.