‘Kabinet draait KLM met maatregelen de nek om’

Coronavirus LIVE | Kabinet plant ingang avondklok aanstaande zaterdag, GGD start met vaccina­ties ouderen

20:09 Het kabinet wil de avondklok aanstaande zaterdag laten ingaan, meldt coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Dat het kabinet een avondklok wil instellen, maakte premier Mark Rutte eerder vandaag al bekend, maar de concrete datum waarop deze moest ingaan nog niet. De Kamer moet nog wel instemmen met de maatregel. Het debat erover is morgen. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.