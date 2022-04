‘Kabinet, gun student uit Oekraïne laag collegegeld en studiefinanciering’

Van Moskou losgemaak­te Rus­sisch-orthodoxe kerk in Amsterdam houdt weer diensten

De Russisch-orthodoxe parochie in Amsterdam die zich wegens de oorlog in Oekraïne heeft losgemaakt van het Patriarchaat van Moskou, heeft haar diensten weer hervat. Vorig weekend waren in de Heilige Nicolaas van Myrakerk alle gelovigen weer welkom, vertelt priester Hildo Bos in Trouw, nadat het de afgelopen tijd onrustig was geweest rondom de kerk.

