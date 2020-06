Kabinet raadt reizen binnen Europa vanaf 15 juni niet langer af

LIVE | Demonstran­ten Black Lives Mat­ter-demonstra­tie knielen ter herdenking op het Malieveld

18:39 Op het Malieveld in Den Haag wordt vanavond om 18.00 uur gedemonstreerd tegen anti-zwart geweld. De aanleiding voor het protest is de dodelijke aanhouding van George Floyd afgelopen week in Amerika. De organisatie is in handen van Black Lives Matter (BLM) samen met onder meer Kick Out Zwarte Piet. Volg de ontwikkelingen van de demonstratie in dit liveblog.