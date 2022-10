Kabinet vergoedt hoge kosten opruimen gedumpt drugsafval

Forse boete na dood 8-jarig meisje in waterpark: ‘Ze zat onder water vast in klitten­band’

KAPEL-AVEZAATH - De dood van een 8-jarig meisje in juni 2021 in een waterpark in Kapel-Avezaath valt de eigenaar te verwijten. Het speeltoestel waar het meisje verdronk vertoonde veel gebreken en het toezicht op het waterpark was onvoldoende, aldus de rechtbank in Zwolle donderdag.

