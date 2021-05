Kabinet wil vanaf medio 2022 helmplicht voor snorfietsers

Gemotoriseerde voertuigen die maximaal 25 kilometer per uur kunnen rijden zijn nu nog vrijgesteld. Of snorfietsers en scooteraars een bromfietshelm op moeten, wordt nog onderzocht. Mogelijk is een snelfietshelm voldoende. Zo’n fietshelm is al verplicht op speedpedelecs die 45 kilometer per uur kunnen halen.