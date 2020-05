Kaboem! Explosie verwoest schuur van Cailean (20): ‘Ik sleutel voortaan buiten aan scooters’

Cailean Bolle liep gisteravond bij een explosie in zijn schuur brandwonden op aan zijn arm. Een vriend van hem heeft brandwonden aan zijn benen. ,,Als we aan de andere kant van de schuur hadden gestaan, waren we er veel erger aan toe geweest.”

Bolle (20) was maandagavond samen met een vriend een scooter aan het opknappen in zijn schuur aan de Bloemstraat in Steenwijk. Toen ze de scooter startten, ontstond er een explosie.

Onherkenbaar

,,We werden als het ware naar buiten geblazen”, vertelt hij een dag later, terwijl hij kijkt naar de schuur die helemaal uit elkaar is gevallen. Twee scooters en een motor stonden erin, die voertuigen zijn nu onherkenbaar.

Alleen zijn arm zit in het verband, de schade valt wat dat betreft mee. ,,Het had echt veel erger gekund. We stonden gelukkig vlak voor de deur. Als we aan de kant van de muur hadden gestaan, was het echt slechter afgelopen.”



Het sleutelen aan scooters is een hobby van Bolle. ,,Ik knap dan oude scooters op en verkoop ze daarna weer.” De scooter waar hij samen met een vriend mee bezig was, lekte benzine. ,,We zijn tussendoor even binnen gaan zitten om wat te drinken en hebben toen de schuurdeur dicht gedaan. Daardoor kon de benzinedamp niet weg.”

Explosie

Toen ze rond middernacht de scooter wilden starten, ontstond er gelijk een enorme vlam en een explosie. ,,Het gebeurt wel vaker dat er iets van vlammetjes vrijkomen, maar ik had niet gedacht dat dit zou kunnen gebeuren.”

Gauw renden de twee naar het huis van een vriend, waar ze hun wonden koelen. Pijn had Bolle op dat moment niet. ,,Ik maakte me vooral zorgen om mijn vriend. Hij had een joggingbroek aan en had daardoor brandwonden op zijn benen.”

Ziekenhuis

Buren belden in de tussentijd de brandweer. ,,Daar was ik niet mee bezig. Wij zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis in Meppel gebracht en daar hebben ze onze wonden behandeld.”



De politie deed dinsdag nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In eerste instantie werd gedacht dat er asbest vrij was gekomen, maar dat bleek niet het geval.

