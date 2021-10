Kadaster: Nog nooit stegen huizenprijzen zo hard als in derde kwartaal

Amerikaan­se verdachte huurmoord aan Nederland uitgele­verd

25 oktober Een van de drie Amerikaanse verdachten van betrokkenheid bij een huurmoord in november 2019 in het Limburgse Bergen is maandag door de Verenigde Staten aan Nederland uitgeleverd. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. De twee andere verdachten worden naar verwachting in de loop van volgende week uitgeleverd.