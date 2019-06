Kalenderbabe Laura (22) wil nu Miss Boerin worden

Sinds Laura op de kalender staat, wordt ze overal herkend. ,,Je krijgt zo veel reacties, het is echt bizar. Overal word je aangesproken. Ik ben laatst op een feestje geweest met de andere meiden van de kalender. De mensen willen allemaal met je op de foto. Dat is heel raar, want je bent gewoon een boerin. Maar voor sommigen ben je een bekendheid.''

Bikini

Tijdens de missverkiezing in Deventer op 27 juni moet Laura verscheidene keren over de catwalk lopen. De dames hoeven niet in bikini, maar mogen wel hun spannende outfit van de kalender aantrekken. ,,Die mag wel worden aangepast als je die te heftig vindt. Dat ga ik ook doen'', verklapt ze. ,,Ja, ik ga niet zonder bikinitopje over de catwalk lopen'', zegt ze lachend. De plattelandsvrouwen zijn die dag ook te bewonderen in een overall met mooie lingerie én ze lopen een ronde in een mooie jurk. Daarnaast moeten ze dansen en iets over zichzelf vertellen.