Kamer chagrijnig over 'surrealistische horrorfilm’ rond renovatie Binnenhof

,,Dit dossier is een politieke klucht en verwordt tot een surrealistische horrorfilm door het gebrek aan transparantie,’’ stelde Frank Wassenberg, Kamerlid van de Partij voor De Dieren. Daarmee verwoordde hij vanmiddag in het algemeen overleg kamerbreed het grote chagrijn.

Niet alleen de oppositie, maar ook de coalitiepartijen zijn gefrustreerd over de schimmigheid waardoor zij hun controlerende taken niet naar behoren kunnen verrichten. ,,We horen en weten bijna niets,’’ verzuchtte SP-Kamerlid Sandra Beckerman, ,,Daarmee krijgen anderen teveel macht.’’

Ook PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen betreurt dat allerlei basisvragen niet kunnen worden beantwoord: ,,Hoe kan het dat de Tweede Kamer niet is gekend in de architectenkeuze? Waarom is er afgeweken van de gebruikelijke route?’’

Knops erkende dat hij niet vrolijk werd van de geheimhouding, maar hij zegt dat hij er nu eenmaal aan gebonden is. De staatssecretaris beloofde voor de toekomst te kijken of alle geheimhouding proportioneel is.

Extra architect

Kort voor het debat liet Knops de Tweede Kamer in een brief weten dat hij een extra architect had aangezocht. De huidige hoofdarchitect Ellen van Loon van OMA, aangesteld door haar oud-kantoorgenoot rijksbouwmeester Frans Alkemade, moet accepteren dat iemand anders een ‘eindverantwoordelijke rol’ krijgt. Het gaat om Pi de Bruijn, die in 1992 eindverantwoordelijk was voor de renovatie van de nieuwbouw. Daarmee zei Knops tegemoet te komen aan de wensen van de Tweede Kamer.

Maar het staat niet vast dat De Bruijn akkoord is met het tweekoppige voorstel. De Bruijn en Ellen van Loon hebben hier nog niet gezamenlijk over gesproken. Aan de vooravond van het Kamerdebat is De Bruijn geïnformeerd. Wat vast staat is dat de verhouding tussen de twee gerenommeerde architecten ‘extreem is verzuurd’. Knops weet dan ook niet of het tot een duet gaat komen. ,,Ik hoop het,’’ zei hij na afloop van het debat.

PVV-Kamerlid Alexander Kops wilde van de staatssecretaris weten wie er in dit megaproject eigenlijk de baas is. Over OMA-architect Van Loon was Kops duidelijk: ,,Stuur haar de laan uit.’’ Maar Knops liet weten dat hij vastzit aan het contract dat is getekend en dat hij geen brood ziet in een rechtszaak.