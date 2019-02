Kamer mag geheim NS-rapport inzien

Ook ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur mogen het stuk uit 2017 alsnog inzien. Het ministerie deed eerder vergeefs een beroep op de NS om het rapport openbaar te maken. ,,We willen de suggestie wegnemen dat zaken onder de pet worden gehouden”, stelt een woordvoerder van de NS nu. ,,We maken het onderzoeksrapport niet publiekelijk openbaar, omdat destijds aan iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek vertrouwelijkheid is beloofd.”

Het onderzoek, uitgevoerd door accountantsbureau PWC, draait om de verkoop van grote hoeveelheden spoorgronden. De NS kreeg in 2015 signalen dat bij die verkoop onregelmatigheden hadden plaatsgevonden, en mogelijk sprake was geweest van corruptie.

Verspild

De NS stond de gronden in 2010 en 2014 af aan twee vastgoedpartijen, die er bovendien in totaal 17 miljoen euro bij kregen voor onderhoud. Deze krant ontdekte in december dat ProRail de gronden later moest terugkopen van de ondernemers, voor in totaal 33 miljoen euro. Veel van de gronden bleken nodig voor onder meer spoorverbreding.