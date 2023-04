Kamer ontsteld over ‘vervuilende bedrijven die gang mogen gaan’: ‘Mensen jarenlang ziek’

Met videoDe overheid heeft zitten te slapen terwijl de aanwijzingen voor problemen met de uitstoot van staalbedrijf Tata Steel voor de omgeving van IJmuiden zich opstapelden. Ook rond de bedrijven Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen was de overheid te weinig alert. Met die constatering van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) krijgt de overheid een lelijke tik op de vingers.

Ondanks dat omwonenden al een tijd klaagden over stank en stofoverlast, en GGD en RIVM al jarenlang gezondheidsonderzoek uitvoerden in de regio, duurde het lang voordat de provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanaal zelf in actie kwamen. Dit heeft het wantrouwen van burgers in de regionale overheid aangetast, stelt de raad.

,,Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt [..] dat de provincie Noord-Holland niet zelf op zoek ging naar informatie’’, schrijft de OVV in haar vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport Industrie en Omwonenden. ,,Pas met de grafietregens in 2018 en 2019 werd het voor de provincie en de omgevingsdienst duidelijk dat er mogelijk meer aan de hand was bij Tata Steel dan individuele voorvallen.’’

Ongewenst voor gezondheid van kinderen

Uit de gezondheidsonderzoeken is gebleken dat bepaalde ziektes vaker voorkomen in de IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) dan elders. Ook heeft het RIVM in 2021 geconstateerd dat er meer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en metalen zitten in het neergedaalde stof. De blootstelling aan de PAK’s en lood is ongewenst voor de gezondheid van kinderen.

GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht benadrukt dat de overheid een zorgplicht heeft. ,,En dit is de zoveelste keer dat daar geen recht aan wordt gedaan.’’ Volgens haar ‘worden mensen al jarenlang ziek en gaat het milieu gaat kapot, terwijl vervuilende bedrijven hun gang mogen gaan’. Zij noemt het ‘de hoogste tijd dat het kabinet deze vervuilers aanpakt en serieus investeert in handhaving, vergunningen en toezicht’. ,,Dat betekent ook geld vrijmaken, want mensen hebben er niet veel aan nogmaals te horen hoe erg het allemaal is.”

Zij krijgt bijval van PvdD-Kamerlid Eva van Esch: ,,Gezondheid staat bij deze regering niét voorop. Is dit dan eindelijk de reden voor staatssecretaris Vivianne Heijnen om nu wel op te treden?’’, vraagt zij zich hardop af. De Partij voor de Dieren wil hierover een plenair debat.

VVD-Kamerlid Erik Haverkort erkent dat ‘het OVV-rapport laat zien dat de overheid op sommige punten meer moet doen’. ,,Ik zie dat het bedrijfsleven bezig is met het verschonen van hun fabrieken. Dit kan allemaal niet van vandaag op morgen’’, zo toont hij begrip. ,,De VVD is ervan overtuigd dat een schone omgeving en schone industrie heel goed samengaan.’’ Het gaat CDA-Kamerlid Harmen Krul ‘niet snel genoeg’. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas wil ‘meer centrale regie vanuit het Rijk’ om de handhaving op vervuilende fabrieken te verbeteren.

Quote Het is verrassend hoe de gezondheid van omwonenden op de achter­grond is geraakt Stavros Zouridis, Plaatsvervangend voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

Volgens de Onderzoeksraad zijn de provinciale overheid en de omgevingsdienst inmiddels wel actiever in hun opstelling naar het staalbedrijf. Maar de Onderzoeksraad constateert dat het niet lekker loopt tussen de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Terwijl de provincie meent te weinig bevoegdheden te hebben om goed te kunnen optreden, wijst het ministerie naar het provinciebestuur om meer te doen.

Kwetsbaar

Terughoudendheid, beperkte alertheid en een te groot vertrouwen in bestaande vergunningen is een houding die de Onderzoeksraad ook constateert voor de situaties rond de bedrijven Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen. ‘De eenzijdige focus op de vergunning is kwetsbaar’, stelt het rapport. Zo bleek oude vervuiling in Dordrecht nog steeds een probleem voor moestuinen en vissers en kwam er in Nijmegen meer viezigheid uit de schoorsteen dan werd aangenomen.

Zo reageren omwonenden van Chemours in Dordrecht op het OVV-rapport:

In haar rapport beschrijft de OVV het probleem dat vergunningen gebaseerd zijn op oude kennis. Terwijl ons begrip van schadelijke stoffen elke dag toeneemt. Daarom vindt Stavros Zouridis, plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat overheden zich niet moeten blindstaren op ‘aannames, modellen en theoretische veronderstellingen’.

Volledig scherm Tata Steel in IJmuiden. © ANP

,,De uitstoot van benzeen van de Asfalt Productie Nijmegen bleek 17 keer zo hoog als was berekend", zegt Zouridis, als voorbeeld dat de realiteit vaak weerbarstiger is dan wat op papier is afgesproken. ,,Voor omwonenden telt niet de vergunde uitstoot maar waar ze letterlijk aan worden blootgesteld.”

Toch biedt het voorbeeld van Chemours ook positief nieuws. Eerst was er schrik over de negatieve blijvende effecten van in het verleden uitgestoten stoffen zoals perfluoroctaanzuur. Overheden keken assertiever naar de vervanger voor die stof. De vergunning voor deze stof HFPO-DA is toen aangescherpt. Daarmee zijn gezondheidseffecten bij omwonenden op lange termijn voorkomen. ,,Het kan wel", constateert Zouridis.

Zware last

Ook bedrijven moeten meer doen om omwonenden te beschermen, stelt het rapport. ‘Bedrijven moeten een actievere rol spelen in het delen van kennis over hun uitstoot en het verlagen van de uitstoot, ook als deze na verloop van tijd pas schadelijk blijkt te zijn’.

,,In plaats van te reageren op signalen van omwonenden en media moeten overheden en bedrijven actiever hun best doen om omwonenden te beschermen”, zegt Zouridis. Hij is verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. ,,Het is verrassend hoe de gezondheid van omwonenden op de achtergrond is geraakt.”

Volledig scherm Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voorafgaand aan de presentatie van een onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen. © ANP

Staalbedrijf Tata Steel stelt in een reactie dat de OVV ‘grondig onderzoek’ heeft gedaan. ,,We omarmen de conclusie dat er een beter beeld moet komen van het effect van uitstoot van de industrie op de omgeving en dat nog meer gestuurd moet worden op het verminderen van deze effecten.”

Quote Grote vervuilers en de overheid zitten bij elkaar op schoot en het klimaat, de natuur en omwonenden zijn de klos Andy Palmen, Greenpeace

Groen staal

Tata benadrukt dat het streeft naar een schonere productie. ,,Wij hebben al flinke stappen gezet in het verder terugdringen van onze impact op de omgeving en zullen hierin volop actief blijven, op zo kort mogelijke termijn naar een schonere staalproductie. Voor de lange termijn betekent dit de transitie naar groen en circulair staal.”

Greenpeace vindt dat het rapport de vinger op de zere plek legt. ,,Grote vervuilers en de overheid zitten bij elkaar op schoot en het klimaat, de natuur en omwonenden zijn de klos. Het winst maken gaat voor de gezondheid van de mensen die naast grote vervuilers wonen.” De milieuorganisatie roept de overheid op om de meest vervuilende onderdelen van Tata te sluiten.

Volledig scherm De asfaltcentrale van Asfalt Productie Nijmegen stootte meer vieze stoffen uit dan was berekend. © Paul Rapp