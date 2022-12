Kamer positief over excuses kabinet: ‘Een nieuw hoofdstuk in de dialoog met nazaten’

rechtszaak Rechter: Geen verbod op slavernij-excuses op 19 december, emoties lopen hoog op

De weg is vrij voor kabinet om maandag 19 december excuses te maken voor het slavernijverleden. Een verzoek van zes Surinaamse stichtingen op een verbod is afgewezen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag zojuist beslist in een kort geding. Na het vonnis liepen de emoties hoog op in de rechtszaal.

15 december