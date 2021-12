Kamil E. deed voorverkenningen voor moord op Peter R. de Vries: ‘Zijn tatoeage verraadt hem’

Volgens het OM zijn Delano G. (22) en Kamil E. (35) verantwoordelijk voor de moord op De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. De Vries was even daarvoor nog te zien bij RTL Boulevard en was onderweg naar zijn auto, die daar geparkeerd stond. Kamil E. was volgens het OM de chauffeur van de vluchtauto en de man die voorverkenningen heeft uitgevoerd, Delano G. was het die de kogels afvuurde. De politie hield G., afkomstig uit Rotterdam en zijn Poolse medeverdachte Kamil E. uit Maurik, nog geen uur na de schietpartij al aan. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

Volledig scherm Beveiliging bij de Amsterdamse rechtbank waar de eerste voorbereidende zitting plaatsvindt in de zaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. © ANP

OM: Kamil E. voerde meerdere voorverkenningen uit

Kamil E. heeft verklaard dat hij Delano G. heeft gereden naar Amsterdam, maar dat hij niet wist dat er een moord zou worden gepleegd. Maar volgens justitie blijft die verklaring alles behalve overeind. Zo zijn er nieuwe camerabeelden, waarop te zien zou zijn dat hij op meerdere momenten zogenaamde voorverkenningen zou hebben uitgevoerd om de wegen van Peter R. de Vries in kaart te brengen. Ook straalde zijn telefoon in de periode voorafgaande aan de moord enkele dagen aan in Amsterdam. Zijn telefoon zou steeds hebben meegewogen met De Vries, aldus het OM.

Volgens de officieren is op de beelden duidelijk te zien dat het gaat om E. Zo is op de beelden te zien dat de man een opvallende tatoeage op zijn hand heeft, net zoals E. Ook droeg de man op de beelden een donkerblauwe trui, die later werd gevonden in de vluchtauto op het moment dat de twee verdachten werden aangehouden. E. ontkent ten stelligste, en zegt dat hij niet de persoon is die op de beelden te zien is. Justitie zegt een een sterke zaak te hebben tegen de twee verdachte, ook op basis van het forensisch bewijs In de achterbak van de auto waarin ze reden lag een pistoolmitrailleur met dna van beide verdachten. Ook werd een omgebouwd alarmpistool gevonden dat bij de aanslag werd gebruikt. Ook daarop zijn dna-sporen aangetroffen. Het OM doet nog onderzoek naar zeven telefoons die bij de verdachten in beslag zijn genomen.

Horen van informant

De advocaat van E., Ayse Çimen, stelde dat het dossier nog niet compleet is en deed enkele onderzoekswensen. Zo wil ze een informant laten horen, die bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie in augustus heeft gemeld dat ‘de aangehouden Pool’ niet wist dat er een moord zou worden gepleegd. ,,Hij kan mogelijk ontlastend verklaren over mijn cliënt,” aldus Çimen, die ook zei dat die informatie overeenkomt met wat haar cliënt vanaf het begin heeft verklaard.

Ook zeiden de advocaten dat niet vaststaat dat E. voorverkenningen heeft uitgevoerd. Het enkele feit dat hij in Amsterdam zou zijn geweest op het moment dat Peter R. de Vries daar óók was, maakt niet dat hij bezig was de moord op de misdaadverslaggever voor te bereiden. Zij verzochten de rechtbank om de voorlopige hechtenis van hun cliënt op te heffen.

Het proces gaat in maart verder. De inhoudelijke behandeling zou dan in juni moeten plaatsvinden.

Verslaggever Yelle Tieleman is aanwezig en twittert live mee: