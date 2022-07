Kanoën gaat mis voor Duits gezin op Veluwemeer: moeder kritiek, zoekactie naar vader en dochter (5) gestaakt

Rond 15.00 uur werd het noodnummer gebeld vanwege een persoon te water bij de Bremerbergdijk in Biddinghuizen. Rond 16.30 uur werd besloten om te stoppen met speuren en over te gaan op een bergingsactie. ,,De kustwacht heeft nog een kwartiertje gevlogen, in de hoop de twee vermiste gezinsleden te vinden, maar helaas...”, meldt woordvoerder Jan Hansen.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie spreekt over een ongeluk. Volgens Hansen was het gezin aan het kanoën op het Veluwemeer. De boot is teruggevonden bij het eiland De Snip. ,,Misschien zijn ze omgeslagen, maar dat weten we niet zeker. Voor nu is het gissen”, vertelt Hansen.