Kanoërs maken gretig gebruik van nevengeul bij de Waal

In de Waal bij Nijmegen is een nevengeul aangelegd om zo het hoge water in de rivier op te vangen. De leden van kanovereniging NKSV de Batavier maken gretig gebruik van die nevengeul bij hun training. De kanoërs behoorden tot de vele hoogwatertoeristen bij Nijmegen dit weekend.