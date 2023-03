Kansspelautoriteit beboet 5 partijen voor ruim 26 miljoen euro om illegaal onlinegokken

Herhaalde overtreding

Twee bedragen vallen op: een boete van ruim 12 miljoen euro en een boete van bijna 10 miljoen euro. In het geval van N1 Interactive gaat het om een herhaalde overtreding waarvoor al eerder een boete was opgelegd. In het geval van Videoslots werd onder meer ten onrechte het woordmerk van de Kansspelautoriteit op de website getoond, terwijl dat alleen gebruikt mag worden door aanbieders met een vergunning. Dat woordmerk is voor spelers een belangrijke houvast om te kunnen bepalen of zij te maken hebben met legaal spelaanbod, stelt de Ksa.