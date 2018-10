Kap troeteleik misschien toch van de baan

Moet je miljoenen uitgeven aan het behoud van één enkele boom? Ja, zeggen natuurpleitbezorgers. De monumentale eik is bijna 180 jaar oud en staat op een unieke plek, waar eens de oprijlaan was van het verderop gelegen landgoed Anneville. Nee, vindt Rijkswaterstaat. De kosten wegen niet op tegen de baten.

Het leek een gelopen race toen Rijkswaterstaat vorig jaar tot de conclusie kwam dat behoud van de boom niet mogelijk was. De A58 gaat in 2020 van vier naar zes rijstroken en omdat het nabijgelegen viaduct niet breed genoeg is voor uitbreiding aan de buitenkant, moet de middenberm worden gebruikt. En daar staat de Anneville-eik, in de volksmond al snel omgedoopt tot 'troeteleik'. Een nieuw viaduct zou een optie zijn. Dat kost minstens 3,5 miljoen euro, en dat budget is er niet. De eik verplanten is ook geen optie; dat overleeft de boom niet, concludeerden boomexperts.