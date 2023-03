Kapster Merlissa (27) wil niet wachten tot lokken uitvallen door chemo: ‘Kaalscheren wordt emotioneel’

Ze heeft de pech dat er in haar familie borstkanker voorkomt, maar ze had nooit gedacht er al op zo’n jonge leeftijd mee te maken te krijgen. Toen haar tante vorig jaar in het ziekenhuis belandde en bekend werd dat zij drager is van een mutatie in het BRCA1-gen, werd Merlissa verteld dat ook zij dit type gen wel eens bij zich kon dragen.