‘Kat naar buiten doen is in strijd met EU-regels’

Politie-informant die klikte over Jan B. uit Hulten in stukken gesneden

6:49 Een politie-informant blijkt in 2016 in stukken gesneden en in een rivier gedumpt. Hoewel onderzoek uitwees dat hij zelfmoord had gepleegd, vrezen bronnen binnen het Team Criminele Inlichtingen dat zijn band met de politie hem fataal is geworden. De politie start een nieuw intern onderzoek.