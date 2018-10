Keert de Stint terug op de weg?

Het was zo’n handig vervoermiddel voor Michelle van Zundert van kinderdagverblijf Het Kinderstraatje. Met dat vrolijk gekleurde karretje vervoerde ze kinderen van en naar school, maakte ze uitstapjes en bracht ze hen naar sportactiviteiten. Maar sinds het dramatische spoorongeval in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, is alles anders. Zo’n 3500 Stints mogen de weg niet meer op omdat uit het eerste, verkennende onderzoek bleek dat ze te onveilig zouden zijn. Het voertuig kon onbedoeld op hol slaan.



Van Zundert zit sindsdien met de handen in het haar, laat ze via haar jurist Werner van Bentem weten. Want in de Stint kon ze in haar eentje gemakkelijk de zes kinderen meenemen waar ze als gastouder op past. Nu moet met dat met de auto, maar daar passen ze niet allemaal tegelijk in. Met hulp van haar echtgenoot lukt het om de kinderen naar school te brengen of op te halen. Maar leuke uitstapjes maken zit er niet meer in; haar echtgenoot heeft ook gewoon een andere baan.



Het tragische ongeval in Oss heeft heel wat kinderdagverblijven aan het denken gezet. Sommige bedrijven wilden geen enkel risico nemen, en besloten zelf al de ‘rijdende badkuipjes’ in de schuur te laten staan totdat de oorzaak van het tragische ongeval precies duidelijk was. Maar Van Zundert gelooft nog steeds in de Stint. En met haar óók de ouders die hun kroost elke morgen afzetten bij Het Kinderstraatje in Almere.



De gastouder heeft zelf nooit problemen gehad met het voertuig. En dat is volgens haar jurist precies de reden waarom ze nu naar de rechter stappen. Sinds 2012 zijn er 3500 Stints op de markt gezet. Volgens Van Bentem rijden die allemaal tussen de 1200 en 1800 kilometer per jaar. Tot nu zijn er 15 incidenten bekend. ,,Dan kun je niet volhouden dat de Stint gevaarlijker is dan een scootmobiel. Er blijkt nergens uit dat er elke moment een Stint op hol kan slaan.’’