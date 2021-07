Kees Veldboer vervulde laatste wens terminale patiënten: ‘Die stralende ogen zeiden alles’

Bussen rijden ook na corona minder, Tilburg en Eindhoven zijn bezorgd

26 juli Hoe langer we massaal thuiswerken, hoe penibeler de financiële huishouding van bedrijven in het openbaar vervoer wordt. Zonder passagiers geen inkomsten. Dus zien provincies en vervoersbedrijven zich genoodzaakt te snijden in dienstregelingen van stads- en streekbussen. Door het hele land doen bussen vanaf volgend jaar minder frequent de haltes aan. Sommige trajecten worden helemaal geschrapt, schrijft Trouw.