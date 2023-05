Keihard rapport: ‘Politie gaat veel te ver in aanpak demonstranten’

De politie schendt volgens Amnesty de rechten van demonstranten, zoals het recht op privacy en het recht op protest. Agenten zijn, vooral sinds de coronacrisis, driftig op zoek naar allerlei persoonsgegevens van demonstranten, zoals hun adres, burgerservicenummer en geboortedatum. Ook zouden gegevens worden opgevraagd van ouders en kinderen van actievoerders. Dat is reden tot zorg, zegt de mensenrechtenorganisatie.

Het controleren van demonstranten komt niet zomaar uit de lucht vallen. De politie maakt zich al langere tijd zorgen over het ‘toenemende maatschappelijke ongenoegen’ en ziet dat ‘agressie en geweld op een te hoog niveau blijven’. Zo steeg in 2020, het eerste coronajaar, het aantal incidenten waarbij agenten met geweld te maken kregen van 10.624 naar 12.543. Ook vorig jaar bleef het aantal geweldsincidenten met 12.895 onverminderd hoog.

Infiltratie in groepsapps

Met name het geweld bij ‘niet geplande arrestaties’ nam toe. Dat komt volgens de politie onder meer door de hoeveelheid demonstraties. De politie verwacht dat agenten vaker met agressie en geweld te maken krijgen en lijkt het risico op meer incidenten met preventieve opsporing te willen verkleinen. De bevoegdheden die de politie hierbij gebruikt zijn volgens Amnesty ‘te vaag geformuleerd en schenden het recht op privacy’.

Het gaat dan met name om onrechtmatige ID-controles, socialemediamonitoring, drones bij demonstraties, infiltratie in groepsapps en onaangekondigde huisbezoeken. Toezicht en controle hierop schiet tekort. Elke ID-check zou bovendien ten minste vijf jaar geregistreerd staan in politiedatabanken. Dat is in strijd met het recht op privacy en het demonstratierecht, stelt woordvoerder Elke Kuijper. ,,De politie zet van alles in om te achterhalen wie demonstreert. Amnesty wil dat deze ongeoorloofde surveillance van vreedzame demonstranten stopt, en alleen wordt ingezet als er een verdenking is van een serieus strafbaar feit.”

Tientallen actievoerders met wie Amnesty sprak ervaren het politieoptreden op demonstraties als intimiderend. Ze voelen zich belemmerd in het uitoefenen van hun grondrecht. ,,Op een gegeven moment stonden er zeven of negen agenten om ons heen, terwijl we maar met zijn vieren waren”, zegt Robert, onlangs aanwezig op een antiracismedemonstratie. ,,We kregen te horen dat we iets deden wat niet mocht, dus wilden ze onze ID zien. Ze beroepen zich op hun machtspositie. Iedereen die zijn ID niet wilde laten zien, gingen ze fouilleren.”

‘De wet voldoet niet’

Sinds 1 januari 2005 moet iedereen boven de 14 jaar een geldig identificatiebewijs kunnen tonen als de politie daarom vraagt, op basis van de Wet Uitgebreide Identificatieplicht (WUI). De WUI was bedoeld om de veiligheid te vergroten en overlast te verminderen. Bij de invoering werd benadrukt dat de politie niet zomaar om identificatie mocht vragen. ,,Maar de in dit rapport onderzochte politiepraktijken druisen rechtstreeks in tegen wat er als wenselijk of toelaatbaar wordt gezien in de wet”, zegt Kuijper.

Groot risico op willekeur, discrimina­tie en machtsmis­bruik. Wij willen dat de onrechtma­ti­ge identi­teits­con­tro­les stoppen Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty International Nederland

De wet voldoet dan ook niet, vindt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. ,,De politie heeft in Nederland te ruime bevoegdheden om zelf te bepalen wie ze staande houdt en controleert tijdens demonstraties. Hierdoor ontstaat groot risico op willekeur, discriminatie en machtsmisbruik. Wij willen dat de onrechtmatige identiteitscontroles stoppen.”

Reactie politie

Zonder bepaalde persoonsinformatie kan de politie niet inschatten wat de risico’s bij een demonstratie zijn en hoeveel politiecapaciteit zij moeten inzetten om de demonstratie in goede banen te leiden, laat een woordvoerder weten. Signalen over ‘onjuiste proportionaliteitsafwegingen’ neemt de politie ‘serieus’. ,,Het is geenszins de bedoeling van de politie om mensen die gebruikmaken van hun demonstratierecht te intimideren. In het geval mensen zich toch geïntimideerd voelen dan is dit een ongewenst effect van ons optreden.”

