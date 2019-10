Keith Bakker tijdelijk in isoleercel vanwege online verklaring

Om na te gaan hoe de oud-verslavingsgoeroe dit heeft kunnen doen, is hij enige tijd in afzondering geplaatst, laat een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen weten aan RTL Boulevard . Inmiddels is Bakker weer uit de isoleercel. ,,De verdachte heeft telefonisch contact gehad met een vriend die de blog geplaatst heeft”, vertelt een woordvoerder aan het entertainmentprogramma. ,,Dit is een nieuwe situatie voor ons. We onderzoeken hoe we hiermee om moeten gaan. Het is een lastige situatie omdat voor zover bekend dit niet eerder is gebeurd.”

Onschuldig

Bakker verklaarde in de blog opnieuw onschuldig te zijn. De voormalige verslavingsgoeroe, die ook in verschillende tv-programma’s te zien was, is na zijn arrestatie vorige week dinsdag uitgebreid verhoord. De vrouw waarmee hij naar eigen zeggen een jaar lang een geheime relatie had, beschuldigt hem ervan dat ze seks met hem had terwijl ze dat eigenlijk niet wilde.



Bakker heeft bij de politie herhaald wat hij al in een interview in deze krant zei; ja, hij had een geheime relatie gehad met het meisje, maar ze was 18 jaar en de liefde was volgens hem geheel wederzijds. Hij zette eerder onder meer intieme chatsessies met zijn 18-jarige ex-vriendin op internet om zijn onschuld aan te tonen.





De rechtbank bepaalde vorige week donderdag overigens dat de verdenking van seksueel misbruik ernstig genoeg is om de gevallen verslavingsgoeroe nog twee weken langer vast te kunnen houden. Daarna kijkt opnieuw een onderzoeksrechter naar de zaak.