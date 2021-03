Kerkgangers op Urk en in Krimpen vallen verslaggevers aan

Zowel op Urk als in Krimpen aan den IJssel is vanochtend een verslaggever aangevallen. Een journalist van Powned werd aangereden, toen hij verslag deed van de veelbesproken kerkgang op Urk. De journalist belandde op de motorkap van de auto en gaat aangifte doen, zo laat hij weten. Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ging het mis. Een verslaggever van RTV Rijnmond kreeg daar een trap en een klap van een kerkganger. De politie is op zoek naar de dader.

De kerken staan deze week volop in het nieuws, omdat de massaal bezochte kerkdiensten ook tijdens de corona-pandemie doorgaan. De kerk liet weten alle coronaregels te laten varen omdat de ‘geestelijke nood’ in de geloofsgemeenschap te hoog is.

Voor de Sionkerk op Urk stonden vanochtend talloze journalisten en dat beviel de tientallen kerkgangers die zonder mondkapje de kerk binnenliepen duidelijk niet. De meesten hielden hun kaken stijf op elkaar. Enkelen riepen naar de media dat ze naar huis moeten gaan.

Een aanwezige verslaggever van Powned, Mark Baanders, probeerde samen met een cameraman Urkers te interviewen, maar dat leidde helemaal tot woede. Een automobilist reed met gierende banden op hem af. ,,Ik dacht dat hij wel zou stoppen, maar gas gewoon extra gas”, aldus Baanders enigszins verbouwereerd. De Powned-journalist belandde op de motorkap, waarna de automobilist ervandoor ging. Het incident gebeurde waar een agent bij was.

Een inwoner van Urk wil parkeren om vervolgens naar de kerk te gaan. Dat verslaggever Mark Baander van Powned nog op de parkeerplaats staat, deert hem niet.

Aangifte

Baanders laat weten aangifte te gaan doen. Volgens hem is hij eerder ook al geschopt. ,,Ik heb meer last van die schoppen, dan van die aanrijding... Ik ga aangifte doen. Al is het alleen al voor de statistieken. Zo zien mensen wat de pers allemaal meemaakt.”

Ook andere journalisten werden door kerkgangers belaagd. ,,Wij zoeken natuurlijk vaker de grens op”, zegt Baanders. ,,Je weet dat dit kan gebeuren, maar ik kies er natuurlijk niet voor om aangereden te worden.”

Krimpen

Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, waar zo'n zevenhonderd kerkgangers naartoe waren gekomen, ging het vanochtend mis. Een verslaggever van RTV Rijnmond kreeg een trap en een klap van een kerkganger. Volgens een politiewoordvoerder stond de verslaggever iemand te interviewen, toen de kerkganger de verslaggever aanviel. Volgens een aanwezige ANP-verslaggever ging het om een karatetrap in de rug, maar dat kon de politiewoordvoerder niet bevestigen.

Een beveiliger van de NOS greep in. Een hulpkoster riep de kerkganger tot de orde. De kerkganger verdween uiteindelijk in de kerk. De politie is nog op zoek naar de dader. Ook de Rijnmond-verslaggever gaat aangifte doen. De politie verwacht de dader na de dienst aan te houden. ,,Degene die we willen aanhouden, ging de kerk in en de kerkdienst is nu bezig”, aldus de politiewoordvoerder.

De Sionkerk, die eerder deze week liet weten alle coronaregels te laten varen, stroomde vol vanochtend. Dat gold ook voor een aantal andere kerken op Urk.

Volle kerken deze zondag op Urk. De sfeer is grimmig. Niet in de laatste plaats omdat meerdere media aanwezig zijn.