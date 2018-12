Kerstvakantie: geen sneeuw, maar ook geen regen

De temperatuur is aan de hoge kant. Zaterdag is het 9 of 10 graden, zondag pakt de temperatuur op de meeste plaatsen een graad lager uit. Vooral op zaterdag waait het soms nog stevig uit het westen. Zondag is er beduidend minder wind.

Oud en nieuw

Over tien dagen vieren we het nieuwe jaar. Wat gaat het weer doen? En kunnen liefhebbers genieten van een helder zicht op het vuurwerk? ,,Het is nog te vroeg om een sluitend antwoord te geven op die vragen”, zegt Weerplaza. ,,Maar het lijkt er sterk op dat een hogedrukgebied rond die tijd nog altijd in onze buurt ligt. Dat betekent dat de kans op veel regen vrij klein is en dat er niet al te veel wind staat. In zachte en vrij vochtige lucht is in dit scenario nevel alleen niet uitgesloten. In de loop van volgende week is er meer zekerheid en kunnen we een betere verwachting geven voor tijdens de jaarwisseling.”