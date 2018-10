Kersverse miljonair krijgt honderden appjes, ook van onbekenden

Wanneer Pascal ophangt, loopt het Limburgse Meerssen een gehoorbeschadiging op. Manon schreeuwt het uit. ,,We mochten het nieuws eigenlijk aan niemand vertellen, maar voor de buren konden we het niet meer verborgen houden'', lacht Pascal, die zondagavond een klein feestje voor intimi én de buren gaf.



Zijn eerste aankoop als miljonair is al geschied: een nieuwe mobiel voor ‘zijn Manon’. ,,Ze had al tijden een kapot schermpje. Zaterdag zei ik: kom, we gaan nu eerst de stad in voor een nieuwe. Ik heb ook al voorzichtig gekeken naar een nieuwe auto. Ik heb nu een Seat Leon, maar een BMW zou wel leuk zijn.''



Op televisie mijmerde de winnaar al even over het openen van camping ’t Koffertje. ,,Het is altijd een droom geweest om zoiets te beginnen. Afgelopen zomer hebben we nog een caravan met mijn ouders gekocht.''



Stilte.



,,Nu kan ik dus een hele camping kopen, of misschien gaan we wel investeren in vastgoed. We weten het écht nog niet.''



Pascal werkt nu als beleidsmedewerker bij een woningcorporatie, waar hij zijn collega’s gisteren trakteerde op slagroomtaart. ,,Vooraf had ik gegrapt dat ik niet meer terug zou komen, maar voorlopig blijf ik werken. Ik ben namelijk best blij met mijn leven: ik heb een hele lieve vrouw, twee kinderen (0 en 4 jaar), leuke baan, fijn huis. Maar alles zal straks net iets makkelijker gaan.''