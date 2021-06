Kevin (24) sliep zes etmalen niet door partydrug 3-MMC: ‘Drempel was heel laag’

Zes dagen en nachten lang stond Kevin (24) op het toppunt van zijn verslaving ‘strak’ van de 3-MMC. Zes etmalen zonder slaap, waarna hij in een zwart gat viel. ,,Ik denk dat ik toen wel 10 of 11 gram achterover heb geslagen.’’



Het is nog maar kort geleden dat de nu nog legale drug 3-MMC de Zwollenaar in zijn greep had. ,,Ik gebruikte in het weekend en dan schoot ik door tot de maandag en de dinsdag.’’ Steeds vaker moest hij zich ziek melden op het werk, tot ze daar in de gaten hadden dat er iets aan de hand was met hem. Er moest iets gebeuren, besefte hij. Na een afkicktraject bij Tactus Verslavingszorg is hij sinds enkele maanden clean.