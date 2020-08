Kezban (21) vecht voor haar leven na schot door hoofd: ‘We praten tegen haar en houden haar hand vast’

Kezban Avci (21) uit Middelburg vecht voor haar leven in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. De vrouw werd vorige week woensdag door haar hoofd geschoten. Een 26-jarige man uit Domburg zit daarvoor vast. Moeder Miranda en zus Zeynep zijn zoveel mogelijk bij haar in de buurt.

Kezban wordt in coma gehouden. Haar situatie is stabiel, meldt Zeynep (18). Daarmee is niet gezegd dat het goed gaat met haar zus. ,,Kezban ligt aan apparaten met allerlei slangen en buizen; ze ligt aan de beademing en krijgt sondevoeding. Wanneer en óf ze uit haar coma raakt, weten we niet.” Zeynep en haar moeder verblijven in een logeerhuis van het Erasmus. Ze mogen niet de hele tijd op de kamer van Kezban zijn, maar zitten elk mogelijk bezoekuur aan haar bed.

Hand vasthouden en praten

,,Mijn moeder en ik kunnen haar hand vasthouden en tegen haar praten. Of ze er iets van hoort, is de vraag, maar het is goed om verhalen te vertellen en samen te zijn.” Zeynep is een crowdfundactie begonnen voor haar zus. Kezban woonde zelfstandig aan de Burggang in Middelburg, had net een contract bij een zorginstelling en zou deze week aan een nieuwe opleiding beginnen. Als ze uit haar coma ontwaakt, zal ze waarschijnlijk veel en lang zorg nodig hebben, terwijl haar huur doorgaat en rekeningen binnen blijven komen, betoogt Zeynep.

Ze vreest dan ook dat haar zus in financiële problemen komt en is daarom een actie gestart op gofundme. Streefbedrag is vijftig mille. ,,Dat was het hoogste bedrag waar je voor kunt gaan. Dat halen we waarschijnlijk lang niet, maar we zijn blij met alles wat er binnenkomt en waar we Kezban mee kunnen helpen.” Zeynep en haar moeder vrezen het ergste, maar blijven tegelijkertijd hoop koesteren dat Kezban herstelt. Zeynep: ,,We houden hoop dat ze er goed uit komt.”

Verklaringen bij de politie

Moeder Miranda heeft op haar Facebookpagina een oproep geplaatst om zoveel mogelijk informatie over de dader aan de politie door te geven. De politie liet vorige week weten dat de 26-jarige man die werd aangehouden waarschijnlijk de vriend van Kezban is. De relatie was bij Zeynep en Miranda niet bekend, maar de laatste roept getuigen en anderen die de dader kennen op om zoveel mogelijk verklaringen bij de politie af te leggen. Dat de man ‘die mijn dochter dit heeft aangedaan’, ontkent Kezban opzettelijk te hebben beschoten, kan Miranda niet geloven. Het leven van haar oudste dochter hangt nu aan een zijden draad, terwijl het ‘net volop in ontwikkeling’ was.

De verdachte van de schietpartij is vorige week al voorgeleid bij de rechter-commissaris, waarna zijn hechtenis met twee weken is verlengd.

